18.10.2017 (09:44)

Артиллеристы ЮВО в Северной Осетии в ходе лагерного сбора отработали уничтожение командных пунктов условного противника

Боевые расчеты артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Ингушетия, в ходе лагерного сбора на полигоне Тарское в Северной Осетии - Алании выполнили боевые стрельбы из 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

Всего к решению огневых задач было привлечено более 300 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

Артиллеристы вели огонь осколочно-фугасными минами и снарядами по заглубленным командным пунктам условного противника, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые недоступны для уничтожения другими орудиями наземной артиллерии.

Координаты целей, а также данные стрельбы артиллеристы определяли с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан», который на высоте свыше 1000 метров вел разведку позиций условного противника.

Справочно:

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Он является единственным в мире минометом такого калибра.

203-мм самоходная пушка «Пион» предназначена для подавления и ликвидации пунктов управления войсками, живой силы противника, а также для разрушения бетонных, железобетонных и земляных укреплений, уничтожения дальнобойной артиллерии и пусковых установок тактических ракет и средств противоракетной обороны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице