18.10.2017 (09:25)
Боевую выучку подразделений российской военной базы в Абхазии оценят в ходе тактического учения
В Абхазии на полигонах Цабал и Навгалоу в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год проводятся тактические учения с боевой стрельбой с мотострелковыми подразделениями российской военной базы.
Присутствующие на них представители комиссии Главного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ под руководством полковника Романа Бинюкова оценят навыки офицерского состава и слаженность подразделений по организации и ведению оборонительного боя в горах и на морском побережье.
Мотострелки действуют во взаимодействии с танковым, артиллерийским, огнеметным подразделениями, а также силами и средствами ПВО соединения.
Также в рамках итоговой проверки на полигоне Молькино в Краснодарском крае танкисты военной базы выполнят упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 штатным снарядом с места и с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям на расстояниях от 700 до 2 тыс. м.
Механики-водители танков при выполнении зачетных упражнений продемонстрируют навыки вождения боевых машин по пересеченной местности с преодолением различных препятствий, в том числе оврага, водоема и завала из бревен.
Всего к итоговой проверке за 2017 учебный год привлечены более 2 тыс. военнослужащих разнородовых подразделений соединения.