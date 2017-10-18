18.10.2017 (09:25)

Боевую выучку подразделений российской военной базы в Абхазии оценят в ходе тактического учения

В Абхазии на полигонах Цабал и Навгалоу в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год проводятся тактические учения с боевой стрельбой с мотострелковыми подразделениями российской военной базы.

Присутствующие на них представители комиссии Главного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ под руководством полковника Романа Бинюкова оценят навыки офицерского состава и слаженность подразделений по организации и ведению оборонительного боя в горах и на морском побережье.

Мотострелки действуют во взаимодействии с танковым, артиллерийским, огнеметным подразделениями, а также силами и средствами ПВО соединения.

Также в рамках итоговой проверки на полигоне Молькино в Краснодарском крае танкисты военной базы выполнят упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 штатным снарядом с места и с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям на расстояниях от 700 до 2 тыс. м.

Механики-водители танков при выполнении зачетных упражнений продемонстрируют навыки вождения боевых машин по пересеченной местности с преодолением различных препятствий, в том числе оврага, водоема и завала из бревен.

Всего к итоговой проверке за 2017 учебный год привлечены более 2 тыс. военнослужащих разнородовых подразделений соединения.

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