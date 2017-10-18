18.10.2017 (08:44)

На Каспийской флотилии прошло учение по эвакуации экипажей с аварийных кораблей

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошло учение по борьбе за живучесть кораблей и эвакуации личного состава с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения.

В учении было задействовано порядка 15 надводных кораблей, в том числе РК «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», а также базовые и рейдовые тральщики и артиллерийские катера.

По замыслу тренировки корабль в ходе ведения боевых действий получил многочисленные серьёзные повреждения и пробоины. Личный состав выполнил комплекс мероприятий по предотвращению поступления забортной воды, однако ее объем привел к затоплению корабля. Командир принял решение об эвакуации личного состава и отдал команду покинуть аварийный корабль.

Моряки экипировались в индивидуальные средства спасения и начали покидать корабль. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты и спущена патрульная лодка для спасения матросов, оказавшихся за бортом. Затем экипаж осуществил посадку на спасательные средства. В соответствии с уставом ВМФ командиры кораблей эвакуировались последними.

Помимо этого моряки отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, которые используются в холодное время года.

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