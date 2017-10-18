18.10.2017 (08:17)

До конца года в мотострелковое соединение ЮВО в Дагестане поступят новые боевые машины пехоты БМП-3

До конца 2017 года на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Республике Дагестан поступят современные боевые машины пехоты БМП-3.

Новые машины придут на смену устаревшим БМП-2 в рамках реализации программы перевооружения войск ЮВО.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей противника.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат.

Всего на вооружение мотострелкового соединения ЮВО поступит более 100 единиц боевых машин данной модификации.

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