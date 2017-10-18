18.10.2017 (06:13)

На аэродроме Воздвиженка в рамках учения ВДВ идет погрузка боевых машин в самолеты ВТА

В ходе продолжающегося в Приморском крае тактического учения с отдельным соединением ВДВ под командованием полковника Сергей Максимов десантники осуществляют швартовку и погрузку боевой техники в самолеты военно-транспортной авиации.

С утра передовые подразделения начали выход в районы погрузки личного состава на аэродромы для последующего десантирования парашютным способом. Основная часть сил десанта продолжает совершать комбинированные марши по рокадным, полевым и автомобильным дорогам в район полигонов, находящихся в Приморском крае. Прибывшие в указанные районы разворачивают полевые узлы связи и готовят боевую технику к применению, а также оборудуют места для временного размещения личного состава.

К исходу дня десантникам предстоит провести и специальные действия в рамках учений.

Накануне около 15 самолетов ИЛ-76 ВТА России в оперативном порядке были переброшены из центральной России на военный аэродром Воздвиженка. Сейчас офицеры воздушно-десантной службы соединения и экипажи готовят бронетехнику к первому практическому десантированию в Приморском крае.

При подготовке к десантированию техника переводится в боевой режим. На каждую боевую машину устанавливают маркерный передатчик, для того чтобы экипажи могли как можно быстрее обнаружить свою технику на площадке приземления и ускорить процесс сбора.

Подготовка техники к десантированию парашютным способом проходит в районе аэродрома Воздвиженка – первого действующего аэродрома в Приморье, начавшего работу в 1932 году. После погрузки машины будут переброшены в район для десантирования для выполнения тактических задач.

Масштабное тактическое учение с отдельным десантно-штурмовым соединением Воздушно-десантных войск проводится в рамках контрольной проверки по итогам 2017 года и завершится 20 октября. В тренировках задействованы около 2 тыс. военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Руководит тактическим учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

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