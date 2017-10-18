18.10.2017 (05:27)

Лётчики противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота выполнили бомбометание по подводной лодке условного противника

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), базирующиеся на аэродроме Николаевка, выполнили бомбометание по цели, имитирующей подводную лодку условного противника, в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе выполнения задач летной смены экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств, постановкой буев, а также приемом и анализом передаваемой ими информации.

В заданном районе противолодочники при помощи авиабомб и торпед с воздуха уничтожили специальную подводную цель, имитировавшую подводный корабль. Кроме того, летчики морской авиации ТОФ отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

По словам командира авиабазы морской авиации ТОФ полковника Игоря Киреева, полеты проходили днем и ночью при различных метеоусловиях с полным использованием возможностей противолодочных комплексов самолетов. По результатам летных смен со своими задачами успешно справились все экипажи.

Длительность полёта экипажей составила более пяти часов.

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