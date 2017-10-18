18.10.2017 (03:35)

Отряд кораблей МСС Японии завершил свой визит во Владивосток

Отряд кораблей Морских сил самообороны Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» завершил пятидневный неофициальный визит в главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ), город Владивосток.

За время пребывания во Владивостоке официальная японская делегация нанесла побывала в городской администрации и встретилась с представителями командования ТОФ. В один из дней японские моряки во главе с командиром отряда кораблей, контр-адмиралом Кодзи Манабэ возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Для экипажей иностранных кораблей была спланирована обширная культурная программа, в ходе которой японские моряки с ознакомительной экскурсией посетили военно-исторический музей ТОФ и его филиалы: подводную лодку «С-56», «Ворошиловскую батарею» и мемориальный корабль «Красный вымпел». В залах музея японские коллеги ознакомились с историей ТОФ и его современными буднями.

Помимо этого российские и японские моряки провели товарищеские встречи по футболу, волейболу и настольному теннису, где в упорной борьбе победили тихоокеанцы.

Для жителей и гостей столицы Приморья было организовано посещение иностранных кораблей.

В торжественной церемонии проводов на 33-м причале Корабельной набережной Владивостока приняли участие представители командования ТОФ и дипломатического корпуса Японии во Владивостоке.

Последний заход во Владивосток корабли Японии совершали в 2014 году.

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