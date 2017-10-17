17.10.2017 (22:19)

Минобороны России получило очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Воздушно-космические силы России (ВКС) получили новую партию серийных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту дислокации.

Всего гособоронзаказом этого года предусмотрена поставка ВКС России 16 самолетов Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наемных, так и водных объектов противника. Он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

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