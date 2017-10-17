17.10.2017 (21:20)

В Саратовской области открыт памятник «Героям неба»

В селе Генеральское Саратовской области состоялась торжественная церемония открытия памятника военным летчикам – «Героям неба».

Почетными гостями мероприятия стали благочинный Покровского округа, священник Виктор Тихонов, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, протоиерей Виктор Лузган, представители правительства Саратовской области, летчики и ветераны дальней авиации.

Секретарь Покровского епархиального управления священник Виктор Тихонов совершил чин освящения памятника и зачитал приветственное слово Епископа Покровского и Николаевского Пахомия.

«Сегодня мы открываем памятник «Героям неба», отдавая дань уважения тем людям, которые стали нашими защитниками. Именно благодаря их трудам, самоотверженности, способности рисковать и здоровьем своим, и благополучием, а зачастую и самой жизнью мы с вами живем в мирное время, можем нести свое послушание, трудиться на благо Отечества. Созидая памятники нашим героям, нужно понимать, что в них нуждаемся в первую очередь мы сами. Это нам нужно помнить их добрые поступки и ратный труд, чтобы воспитывать в своих сердцах и в сердцах наших детей благодарность и признательность. Герои Отечества нуждаются в первую очередь в наших молитвах, а ныне живущие – еще и в нашей помощи и поддержке», – говорилось в нем.

Подарком для гостей и местных жителей стал показательный пролет военных самолетов над селом Генеральское.

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