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17.10.2017 (20:40)

Юнармейцы Югры соберутся на свой первый окружной форум

В Пыть-Яхе 18-19 октября состоится первый окружной слет юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности.

В слете примет участие 14 команд из Югры (Лангепас, Урай, Югорск, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нягань, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Октябрьский, Сургутский, Ханты-Мансийский и Нефтеюганский районы). Его цель – развитие юнармейского движения как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания молодежи автономного округа путем совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, готовности к выполнению конституционных обязанностей, содействия становлению активной гражданской позиции у современной молодежи.

В рамках слета запланирована встреча с Героем Российской Федерации, встреча начальников муниципальных штабов ВВПОД «Юнармия» с представителями органов государственной власти, военного комиссариата автономного округа, автономного учреждения «Центр подготовки к военной службе», главного и регионального ттаба ВВПОД «Юнармия», регионального отделения ДОСААФ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, регионального отделения РДШ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , ДОСААФ
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