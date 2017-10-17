17.10.2017 (20:29)

В Мурманске состоялась торжественная отправка первой команды призывников на Северный флот

В Мурманске возле Мемориала защитникам советского Заполярья состоялись торжественные проводы мурманчан на военную службу по призыву на Северный флот (СФ). В мероприятии приняли участие представители СФ, городской администрации, областного военкомата, юнармейцы и родственники призывников.

После напутственных слов все собравшиеся приняли участие в церемонии созложения венков и цветов к вечному огню. Призывники прошли торжественным маршем под аккомпанемент оркестра Северного флота, простились с родственниками и разместились по автобусам, которые доставили их в Североморск, в пункт приёма и распределения военнослужащих.

На Северном флоте новобранцы пройдут приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование, а затем отправятся в роты молодого пополнения в соединения и части армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, армейского корпуса, а также в отдельную бригаду морской пехоты.

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