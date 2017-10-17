17.10.2017 (19:45)

Вертолеты Балтийского флота в рамках госиспытаний совершили посадки на ледокол «Илья Муромец»

Палубные вертолеты Ка-27ПС морской авиации Балтийского флота (БФ) в ходе этапа государственных испытаний авиационного комплекса военного ледокола «Илья Муромец» совершили более 40 посадок на авиаплощадку судна. За два дня полетов летчики отработали задачи в темное и светлое время суток в различных метеоусловиях.

Одной из особенностей испытаний стало то, что вертолетная площадка расположена в носовой части ледокола. Это требует особых навыков от летного состава, в отличие от кораблей с традиционным расположением вертолетной площадки в кормовой части.

По результатам полетов будут подготовлены специальные инструкции для летчиков морской авиации, которые в дальнейшем будут производить посадки на данный тип судов.

Ледокол нового поколения «Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 года, а спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола — 85 метров, ширина — 20 метров, осадка — 7 метров, скорость — 15 узлов, ледопроходимость — 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

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