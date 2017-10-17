17.10.2017 (19:08)
На Черноморском флоте прошел сбор с офицерами корабельных соединений – выпускниками военных вузов 2017 года
В соответствии с планом боевой подготовки в соединении надводных кораблей Черноморского флота (ЧФ) прошел трехдневный сбор с офицерами корабельных соединений – выпускниками высших военных учебных заведений 2017 года.
Занятия проходили на флагмане ЧФ гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва» и в учебном центре флота.
В ходе сбора для офицеров, начавших службу в составе экипажей кораблей, были проведены показные учения и занятия по организации осмотра и проверки оружия и технических средств корабля, борьбе за живучесть, уходу за корпусом, устройствами и системами, организации корабельных работ, организации корабельного дежурства, вахты, развода и смены суточного наряда.
Данное мероприятие было проведено с целью оказания помощи в становлении в должностях недавних выпускников училищ, обучения офицеров методике организации различных аспектов корабельной службы.