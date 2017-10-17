17.10.2017 (18:37)

«Красная звезда» информирует об официальном визите Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Израиль

В газете «Красная звезда» в среду рассказывается об официальном визите Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Израиль, где он обсудил вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран, проблемы региональной безопасности, том числе связанные с урегулированием ситуации в Сирии.

«Красная звезда» публикует также эксклюзивное интервью начальника Государственного центрального межвидового полигона генерал-майора Олега Кислова, который ответил на вопросы относительно развития уникального научно-исследовательского испытательного центра.

Сообщается о ходе совместного учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2017», которое проходит с 16 по 20 октября на полигонах на юго-востоке Казахстана.

Кроме того, рассказывается о кафедре кораблевождения Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, которая отмечает 80 лет со дня создания.

Помимо этого, публикуется репортаж из 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии, где стартовал проект «Библиотека для вежливых людей» - совместная акция Минобороны России и министерства культуры Московской области.

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