17.10.2017 (17:29)

Военная академия МТО продемонстрировала разработки участникам международной выставки «Интерполитех-2017»

Офицеры Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. генерала армии А.В. Хрулёва и ее филиалов в Санкт-Петербурге, Омске и Пензе, а также военнослужащие 10-й научной роты представили свои изобретения на открывшейся сегодня XXI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017».

В выставочных павильонах офицерами и курсантами представлено более 50 экспонатов, изобретений и научных трудов - последних достижений в области МТО.

Особый интерес у посетителей выставки вызвал разработанный молодыми учеными научной роты Военной академии МТО робототехнический комплекс со сверхгибким манипулятором, который оборудуется сменными насадками для резки, очистки, дефектоскопии, спектроскопии и сварки деталей или узлов. Специалисты отметили важность быстрой смены «головной» насадки, что позволяет осуществлять быстрое перепрофилирование робототехнического комплекса и широкий спектр выполняемых им задач.

Кроме того, специалистов и участников «Интерполитех-2017» заинтересовали разработанные военнослужащими научной роты индивидуальные фильтры для воды весом от 35 до 55 грамм, способные очистить 50 литров воды из природных источников, дождевой или колодезной воды, а также из систем нецентрализованного водоснабжения.

В числе представленных на «Интерполитех-2017» экспонатов - автодорожный разборный мост из полимерных композитных материалов, бронежилет с использованием антишоковых средств, мобильная армейская кровать, пиролизная складная печь, коробчатый габион, усиленный сваями, созданный по разрядно-импульсной технологии, устройство для предотвращения столкновения с автомобилями, плавучее хранилище сжиженного природного газа, мобильные многофункциональные микро ГЭС, мобильная пожарная станция, резервуар для хранения вязких нефтепродуктов в регионах с холодным климатом, комплексная система энергообеспечения сжиженным природным газом и быстровозводимые купольные конструкции.

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