17.10.2017 (17:14)

В Санкт-Петербурге состоялась отправка к местам службы первой команды призывников

В Санкт-Петербурге прошла торжественная отправка призывников к местам прохождения военной службы. Со сборного пункта военного комиссариата города Санкт-Петербурга отправилось более 30 юношей в Сухопутные войска, Росгвардию и Воздушно-космические силы (ВКС).

Все новобранцы имеют не менее общего полного образования, а ровно половина из них – диплом об окончании вуза. Соответственно, последние составят основной костяк режимных команд в закрытых административно-территориальных образованиях. При этом никто из новобранцев не отправится для прохождения воинской службы за пределы Западного военного округа.

На сборном пункте первая команда прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор, юноши получили военные билеты, многофункциональные персональные электронные карты и телефонные сим-карты, переоделись в военную форму одежды.

Для призывников и гостей праздника выступил духовой оркестр Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. С напутственным словом к молодому пополнению обратились ветеран Великой Отечественной войны, представители командования Западного военного округа и городской администрации.

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