17.10.2017 (17:06)

Уровень физической подготовленности военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии оценит специальная комиссия

Контрольную проверку уровня физической подготовленности всех категорий военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии в течении недели проведет комиссия под председательством помощника главнокомандующего Сухопутными войсками по физической подготовке полковника Александра Шапошникова.

Комиссии предстоит оценить уровень физических качеств, развивающих силу, быстроту и выносливость военнослужащих. Полный перечень упражнений определен Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, а порядок проведения проверки – Инструкцией, утвержденной главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-полковником Олегом Салюковым. Выбор конкретного упражнения зависит от категории и личных предпочтений военнослужащего. Так офицеры постоянного состава академии традиционно выбирают в качестве упражнения на быстроту бег 100 метров или челночный бег 10 х 10 метров, на силу – подтягивание на перекладине, толчок двух гирь весом по 24 килограмм или жим штанги весом 70 килограмм лежа, а на выносливость – бег на 1 или 3 километра.

Физическая подготовка академии является неотъемлемой частью повседневной жизнедеятельности военнослужащих. Профессорско-преподавательским составом кафедры физической подготовки под руководством полковника Вячеслава Горохова проводится анализ и внедряются новые формы и методы физических упражнений. Так в академии успешно апробирована и набирает популярность, внедренная в учебный процесс преподавателями кафедры, методика подготовки по системе «кроссфит».

Как отмечает председатель комиссии полковник Александр Шапошников: «Высокий уровень физической подготовленности всегда был отличительной чертой военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии». Уже в первый день работы комиссии сдача нормативов офицерами управления академии и факультетов внушает оптимизм, что и в этом году академия пройдет проверку с высокими результатами.

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