17.10.2017 (17:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии прошли практические занятия с боевой стрельбой на 33-м общевойсковом полигоне в г. Луга

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии выполнили зачетные огневые задачи Курса подготовки артиллерии с боевой стрельбой на 33 общевойсковом полигоне, расположенном в г. Луга Ленинградской области.

По замыслу занятий в ходе оборонительного боя минометным батареям, поддерживающим мотострелковые подразделения, предстояло нанести огневое поражение условным объектам противника. Были выполнены задачи Курса подготовки артиллерии с боевой стрельбой. При этом были подавлены живая сила и огневые средства на поспешно занятых позициях, минометные подразделения, пункты управления, а также уничтожены отдельные вновь выявленные огневые средства условного противника.

При отработке вопросов занятий курсанты действовали на различных должностях в составе минометных батарей комплекса 2С12. Основные усилия были сосредоточены на привитие практических навыков курсантам при выполнении огневых задач в должности командира взвода (батареи) с закрытой огневой позиции, а также действиям в должности артиллерийского корректировщика. Особое внимание уделялось боевым действиям батарей ночью. Не менее 30 процентов задач было выполнено в условиях ограниченной видимости (ночью). Курсанты получили практические навыки и умения по управлению огнем артиллерийских подразделений.

По мнению коллектива преподавателей кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии в бою и операции только практические занятия с боевой стрельбой позволяют курсантам закрепить умения выполнять обязанности командира батареи по управлению огнем с применением и без применения командирских машин управления, поражению неподвижных наземных целей с пристрелкой.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице