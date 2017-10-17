17.10.2017 (16:56)

Более 15 тыс. военнослужащих ЦВО сдали экзамен на «психологической полосе испытаний»

Более 15 тыс. военнослужащих Центрального военного округа повысили в 2017 году психическую устойчивость в ходе специальных занятий по психологической подготовке. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 40 процентов.

Психологическая подготовка как обязательный элемент боевой учебы военнослужащих впервые была введена в Центральном военном округе в 2016 году. На полигонах, расположенных на Урале, в Сибири, Поволжье и в Таджикистане, оборудовано 14 психологических полос, оснащенных различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующих сюрпризами и ловушками. Это и внезапные засады, налеты «противника», взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, провокации в радиосети, другие факторы, позволяющие проверить на устойчивость к морально-психологическому прессингу любой воинский коллектив.

Ежедневная пропускная способность каждой полосы составляет 1680 человек.

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