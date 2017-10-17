17.10.2017 (16:42)

Инспекционная группа из ФРГ посетила российскую военную базу в Таджикистане

Инспекционная группа из Федеративной Республики Германия посетила российскую военную базу в Таджикистане.

Инспекторы встретились с командованием соединения, приняли участие в брифинге командования базы, посетили военные полигоны Ляур и Самбули, проверили масштабы военной деятельности на соответствие международным соглашениям. Военных инспекторов сопровождали представители отделения обеспечения реализации договоров о сокращении вооружений штаба Центрального военного округа.

Проверка осуществлялась в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за её пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе.

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