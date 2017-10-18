18.10.2017 (00:01)

Полигон Капустин Яр будет задействован в испытаниях перспективных образцов ракетного вооружения

— В чем уникальность ГЦМП, какие задачи сегодня выполняет полигон «Капустин Яр»? Может ли полигон в перспективе стать космодромом? Кажется, в архивных документах он фигурировал когда-то именно как космодром, или это было оперативное прикрытие?

— На протяжении семидесяти лет на полигоне ведется напряженная работа по испытаниям перспективных и серийных образцов ракетного вооружения и военной техники в интересах всех видов и родов войск Вооружённых Сил РФ. Образно говоря, наш полигон — это не только главная испытательная база страны, но и «столица» стратегических испытаний. Сегодня Государственный центральный межвидовой полигон (ГЦМП) — это уникальный научно-исследовательский испытательный центр, оказывающий значительный вклад в создание новых образцов ВВТ.

Уникальность ГЦМП в том и состоит, что он все эти годы выступает в качестве научно-испытательного полигона, располагающего боевыми полями, экспериментально-испытательной базой, специалистами, способными обеспечить комплексные испытания образцов оружия в интересах различных видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

На сегодняшний день полигон решает широкий спектр задач. Остановимся на наиболее приоритетных.

Во-первых, передача в войска новых серийных образцов систем ПВО новых поколений происходит только после проведения на нашем полигоне начальных боевых стрельб по воздушным мишеням. Стрельба осуществляется боевыми расчетами, которые будут эксплуатировать данный экземпляр системы в войсках, при непосредственном руководстве и участии специалистов нашего полигона.

Во-вторых, полигон обеспечивает исследования по созданию и испытанию ВВТ на новых физических принципах.

В-третьих, здесь проводятся испытания унифицированных межвидовых средств автоматизации командных пунктов, так называемых «Универсальных пунктов боевого управления». При этом унификация достигается за счет единой программной среды, путем синтеза специального программного обеспечения для решения специализированных задач по управлению видами и родами Вооружённых Сил РФ.

В-четвёртых, в рамках создания единой Воздушно-космической обороны страны, на полигон возложена задача испытания средств системы предупреждения о ракетном нападении и ПВО страны.

В-пятых, полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы «Ясный-Кура».

Одним из наиболее значимых вопросов остаётся отработка перспективных средств боевого оснащения для РК РВСН и ВМФ с использованием уникальной трассы «Капустин Яр-Балхаш» с использованием специальных носителей;

Нужно также сказать и об испытаниях перспективных элементов системы воздушно-космической обороны;

Нельзя не упомянуть и об испытаниях РК ОТН «Искандер», а также ЗУР и РСЗО с улучшенными тактико-техническими характеристиками;

Вы видите, скоро и пальцев на руках не хватит, а всё это далеко не полный перечень вопросов, которые решает полигон.

Необходимо подчеркнуть, что в задачи полигона, поставленные ещё при его Создании, входило проведение испытаний ракет, ракетной и реактивной техники, предназначенных для вооружения всех видов и родов войск Вооружённых Сил. В то время других полигонов не существовало, поэтому не удивительно, что с полигона «Капустин Яр» были проведены первые запуски животных в космос и геодезические исследования космического пространства. Однако цели возвести в астраханских степях космодром не было. Основным предназначением полигона, все-таки, было создание ракетного вооружения. Ранее на полигоне действительно выполнялись задачи, свойственные космодрому, и все же специфика полигона направлена на испытания ракетного вооружения и военной техники. Полигон в перспективе можно использовать и как космодром, но это потребует и финансовых затрат по созданию соответствующей инфраструктуры, и определенного времени.

— Может ли полигон Капустин Яр хотя бы гипотетически заменить космодром Байконур?

— Это не целесообразно, так как в настоящее время у Российской Федерации имеется 1 Государственный испытательный космодром «Плесецк», а также для этих целей предназначен космодром «Восточный».

В настоящее время космодром «Байконур» успешно выполняет поставленные задачи по оказанию пусковых услуг по выведению в космос полезных нагрузок различного назначения.

— Какое значение оказал полигон на развитие отечественного ракетостроения и космонавтики в целом?

— Первый ракетный полигон «Капустин Яр» — это так сказать колыбель ракетной техники и родина космонавтики. На полигоне были проведены работы по программам освоения космоса:

- первый пуск баллистической ракеты в стране, ставший отправной точкой по освоению космического пространства в мире (18 октября 1947 г.);

- первый в мире запуск советского ИСЗ в интересах международного сотрудничества по исследованию космического пространства («Интеркосмос-1», 1969 г.);

- первый в мире запуск зарубежного ИСЗ (индийский «Ариабата» 1975 г.). Всего полигон осуществлял запуски ИСЗ для более чем 10 стран;

- первый в стране запуск маневрирующих спутников серии «Космос», ставших первыми воздушно-космическими аппаратами (1979 г.);

- запуски космических аппаратов военного и гражданского назначения с использованием ракетно-космического комплекса «Восход».

— Планируется ли использовать инфраструктуру КапЯра при проведении испытаний современных пилотируемых систем?

— Как уже говорилось, перед полигоном в настоящее время такие задачи не ставятся. Возможности существующих и вновь созданных космодромов полностью обеспечивают необходимые потребности по отработке современных пилотируемых космических систем.

— Будет ли КапЯр задействован в испытаниях перспективных носителей и боевого оснащения? Какие испытания необходимо проводить в северной космической гавани, то есть на космодроме Плесецк, а какие в Капяре?

— Несомненно, полигон Капустин Яр будет привлекаться к испытаниям перспективных образцов ракетного вооружения, как при проведении летно-конструкторских испытаний, так и в рамках государственных летных испытаний перспективных образцов боевого оснащения ракет стратегического назначения. В целях подтверждения целого комплекса тактико-технических требований к перспективному ракетному вооружению необходимо проведение летных испытаний (ЛИ) по различным трассам, в том числе с районами старта «Плесецк» и акватории Баренцева и Белого морей и районом падения «Кура». Полигон проводит испытания новых ракетных комплексов. Кроме того, с использованием исследовательского ракетного комплекса «Тополь» проводится отработка перспективного боевого оснащения для ракетных комплексов РВСН и ВМФ. Задачи по испытаниям перспективных образцов ракетного вооружения распределяются между полигоном «Плесецк» и «Капустин Яр» в первую очередь исходя из особенностей и возможностей используемых ими трасс. Как известно трасса «Плесецк-Кура» позволяет проводить испытания на межконтинентальных дальностях при условии использования акватории Тихого океана. Поэтому в Плесецке отрабатываются ракеты-носители для ракетных комплексов. Трасса «КапЯр-Балхаш» уникальна тем, что является внутренней трассой, не позволяющей использовать иностранными государствами средства разведки на конечном участке траектории, что дает возможность обеспечить скрытность отработки характеристик испытываемого нового боевого оснащения. Поэтому на ГЦМП в основном выполняются задачи по отработке боевого оснащения ракетных комплексов.

— Что происходит на полигоне ежедневно и ежегодно? Какие из проведенных за последнее время мероприятий были наиболее значимыми? Какие изменения произошли на полигоне за последнее время?

— На полигоне происходит непрекращающаяся плановая, кропотливая и тяжелая работа, связанная с экспериментальной отработкой перспективных образцов ВВТ. Говорить о значимости той или иной работы не приходится. Перед полигоном ставятся уникальные задачи по отработке образцов ракетного вооружения. При этом любой результат, даже отрицательный, имеет очень важное значение. Ведь любая экспериментальная работа, позволяет доводить проектные решения, воплощенные в опытных образцах, до законченных изделий, отвечающих всем требованиям Минобороны, и способных поступить на вооружение Российской Армии. Испытания новых образцов вооружения и военной техники полигон проводит в соответствии с утвержденным начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России Планом испытательных работ. Кроме того, выполняются задачи по подтверждению заданных тактико-технических характеристик образцов ВВТ, состоящих на вооружении, проводятся демонстрационные показательные стрельбы для иностранных заказчиков нашего оружия. Это основные направления работы. Специалистами полигона проводятся научные исследования, а также работы по совершенствованию методологии проведения испытаний современных образцов ВВТ. Вся эта работа продолжается на полигоне в течение всего года ежедневно. Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса «Искандер», проведение зачетных стрельб в рамках перевооружения зенитно-ракетных полков на ЗРС С-400. Главным изменением в порядке работы полигона можно отметить повышение объема выполнения плана испытаний по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, проводится интенсивная работа по модернизации объектов экспериментально-испытательной базы полигона, строительство новых и модернизация существующих сооружений. Модернизация средств полигонного измерительного комплекса.

— Почему большинство испытаний по тематике РВСН проводятся в темное время суток?

— Эффективность выполнения задач лётных испытаний во многом зависит от благоприятных метеоусловий при проведении пусков. К ним, в том числе, относятся такие факторы внешней среды, как время суток, состояние атмосферы на трассе полета, отсутствие облачности и зон повышенной влажности. Все эти условия во многом определяют эффективность работы бортовых приемо-передающих систем, а также наземных систем полигонного измерительного комплекса, к которым относятся оптические средства измерений, эффективность применения которых в указанное время, значительно возрастает. Проведение испытаний в темное время необходимо для получения измерительной информации, при использовании специальных маркеров на испытываемых образцах ракетного вооружения, в полете.

— Какова роль полигона в испытании новых систем вооружения? В интересах каких видов и родов на полигоне сегодня испытываются вооружение и военная техника? Сколько образцов вооружения было испытано на полигоне за 70 лет?

— Капустин Яр является одним из основных полигонов для отработки перспективных образцов боевого оснащения ракет стратегического назначения. Его уникальная экспериментальная база позволяет решать широкий круг задач по отработке различных образцов вооружения и ВТ для различных родов и видов войск. На Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны проводятся испытания ВВСТ в интересах Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения: ракетных комплексов стратегического, оперативно-тактического, тактического назначения и их элементов; средств боевого оснащения ракетных комплексов (боевых блоков и комплексов средств преодоления ПРО); средств боевого управления и связи стратегических ядерных сил, автоматизированных систем управления; средств защиты важных военных и государственных объектов от высокоточного оружия; зенитных ракетных систем, зенитных ракетных комплексов и т.д. Всего с 1947 года ГЦМП выполнил колоссальный объём испытательных работ. Прошли испытания баллистические ракеты Р-1, Р-5, Р-12, Р-13, Р-14, первые шахтные пусковые установки, легендарные ЗРС С-25 «Беркут», С-75 «Волхов», С-125 «Нива», С-300, ЗРПК «Тунгуска», «Панцирь», мишенные комплексы, первые подвижные грунтовые ракетные комплексы «Темп», «Пионер», системы боевого управления и связи, автоматизированные системы управления всех видов Вооруженных Сил, комплексы средств защиты «Мозырь», «Блокада», спутники военного назначения и первые космические обитаемые объекты, воздушно-космические самолёты и модели космического корабля «Буран», системы ПРО «А», «А-35», «А-135», стрельбовые комплексы ПРО «Алдан» и «Аргунь», новые системы сбора и обработки данных, оперативно-тактические и тактические ракетные комплексы «Луна», «Ока», «Точка», «Искандер», подвижные КП, спутники и геодезические ракеты, ЗРС Сухопутных войск «Бук», «Тор», первые дальнобойные системы полевой реактивной артиллерии и современные мощные системы залпового огня «Смерч». Всего прошло отработку на полигоне и поставлено на вооружение более 100 комплексов и образцов ВВТ. Необходимо сказать, что за каждой темой, за каждой испытанной или проходящей испытания системой стоят имена Генеральных и Главных конструкторов, инженеров и рабочих заводов, внёсших свой весомый вклад в развитие ракетного вооружения России. Более 30-ти прославленных предприятий и институтов тесно сотрудничают с полигоном в вопросах испытаний и отработки вооружения и военной техники, а также в выполнении научных исследований в интересах обеспечения обороноспособности страны.

— В чем специфика испытаний по тематике противоракетной обороны? Имеют ли другие страны аналогичные площадки для испытаний?

— В состав ГЦМП входит испытательный полигон Сары-Шаган. Он был создан в соответствии с Постановлением Правительства от 3 февраля 1956 г. и предназначен для отработки и испытаний опытных и экспериментальных образцов средств ракетно-космической и противосамолетной обороны, боевого оснащения ракетных комплексов РВСН и ВМФ. С момента создания и по настоящее время полигон обладает уникальными возможностями по проведению испытаний систем и комплексов воздушно-космической обороны, испытаний средств боевого оснащения ракетных комплексов РВСН и ВМФ, а также по проведению военных учений различного масштаба. Уникальные возможности позволяют проводить одновременно отработку и систем преодоления ПРО и систем защиты от ПРО. Кроме того, создавать дуэльную обстановку при отработке боевых блоков и систем их перехвата. К таким возможностям следует отнести: Наличие мощной экспериментально-испытательной базы, которая включает в себя:

- многоканальный стрельбовый комплекс ПРО последнего поколения, на базе которого планируется отработка ключевых технологий перспективных систем воздушно-космической обороны;

- специальная РЛС «Неман-П»;

- полигонный измерительный комплекс, включающий в себя сеть стационарных измерительных пунктов, оснащенных всем спектром средств измерений, в том числе уникальными оптико-электронными системами;

- система сбора, обработки и анализа экспериментальных данных.

— Проводится ли на полигоне модернизация экспериментально-испытательной базы? Когда она будет завершена? Поступают ли новые оптико-электронные станции? Обновляется ли полигонное оборудование?

— На полигоне в рамках модернизации экспериментально-испытательной базы ГЦМП в настоящее время проводится большой объем строительных работ. В рамках капитального строительства объектов проводятся строительные работы и реконструкция зданий и сооружений на технической и стартовой позициях, объектов контрольно-испытательной базы научно-испытательного центра вооружения и военной техники Ракетных войск стратегического назначения. Данные работы завершатся в декабре 2017 года. Кроме того, в рамках модернизации ПИК полигона запланировано строительство стационарных измерительных пунктов для обеспечения измерений в зоне встречи зенитных управляемых ракет и ракет-мишеней. На полигоне будут возводиться подготовленные бетонные площадки для размещения мобильных измерительных комплексов, в районах, периодически попадающих в «опасную зону». Большое значение уделяется строительству оптоволоконных линий связи для передачи больших объемов информации (пропускной способностью не ниже 10 Гбит/с с возможностью расширения), в связи с оснащением современными высокоинформативными средствами измерений. В настоящее время также проводится разработка многоканальной радиолокационной измерительной системы с фазированной антенной решеткой, совмещенной с высокоточной оптической системой следящего типа, для повышения технических возможностей ПИК при измерениях параметров объектов испытаний. Необходимо также осуществить серийное производство новой оптико-электронной станции траекторных измерений (ОЭС ТИК) и поставить на полигон до 2025 года 10 таких комплектов для замены выработавших ресурс станций ФРС-2. Кроме того, планируется дооснастить ПИК до 2025 года новейшими стационарными оптико-электронными системами.

— Проводится ли переоснащение подчиненных структурных подразделений, например, полигона Сары-Шаган?

— Да, проводится. В настоящее время проводится модернизация многоканального стрельбового комплекса, модернизируется система связи и передачи данных.

— С чем связано увеличение интенсивности испытаний на полигоне в последние годы? На какие тематики сделан упор? Сколько испытаний планируется провести в 2017 году? Какие знаковые события ожидают полигон в юбилейный год?

— Это связано с увеличением Государственного оборонного заказа по разработке новейших образцов ВВТ. На конкретные тематики упора особенно нет. Разработки и испытания проводятся по направлениям всех видов и родов войск Вооружённых Сил РФ. В соответствии с Планом испытаний вооружения и военной техники ГЦМП МО РФ в этом году проводятся испытания по 160 темам в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.

— В каких случаях используется испытательная трасса Капустин Яр - боевое поле Кура, будет ли она применяться в дальнейшем? Нужны ли полигону новые испытательные трассы?

— Такой трассы не существует. Наверное, вы имели в виду трассу «Ясный-Кура». Существующие трассы обеспечивают выполнение всех задач, которые поставлены перед полигоном по отработке перспективных образцов ВВТ.

— Почему для испытаний перспективного боевого оснащения используется ракетный комплекс «Тополь»?

— На полигоне для отработки боевого оснащения имеется исследовательский ракетный комплекс «Тополь». Отработка данного комплекса была завершена в 2009 году, после чего этот комплекс стал основным по отработке боевого оснащения. Применение данного комплекса стало целесообразным, после снятия с боевого дежурства ракет РК «Тополь» выработавших гарантийные сроки эксплуатации, но их состояние позволяет применять их в качестве недорого носителя. Помимо этого, ракеты данного класса имеют высокую степень надежности и высокие эксплуатационные характеристики, Возможности МБР данного комплекса по выполнению задач ЛИ в качестве спецносителя уже подтверждаются десятками успешных испытаний на полигоне «Капустин Яр». Данный спецноситель наиболее приспособлен для отработки перспективных элементов боевого оснащения РСН, разрабатываемых и испытываемых в настоящее время.

— Существует ли взаимодействие с Государственным летно-испытательным центром им. В.П. Чкалова?

— Полигон очень тесно взаимодействует с 929 ГЛИЦ. Это заключается не только в совместном использовании наших боевых полей, но и в проведении совместных работ по отработке перспективных образцов ВВТ. Полигон помогает отрабатывать ГЛИЦу с использованием элементов ЗРС средства и системы испытываемой авиационной техники, а ГЛИЦ привлечением авиационных средств помогает отрабатывать новые средства зенитно-ракетных и радиолокационных систем управления авиацией. Кроме этого по различным тематикам совместно задействуется и экспериментально-испытательная база наших полигонов.

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