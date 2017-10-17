17.10.2017 (15:55)

Экипажи пилотажной группы «Стрижи» выполнят демонстрационные полеты в рамках военного парада в Сербии

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВН) «Стрижи» совершили перелет из подмосковной Кубинки в Республику Сербия для участия в военном параде в честь празднования 73-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

По маршруту следования летчики Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили промежуточную посадку в Краснодарском крае.

Во время парада экипажи «Стрижей» выполнят демонстрационные полеты в составе группы из 6 экипажей, парный и одиночный пилотаж на самолетах МиГ-29 над местом проведения парада, покажут наиболее зрелищные элементы, такие как групповая «бочка» и «петля Нестерова», «зеркало», «колокол», роспуск «тюльпан» и многое другое.

Базироваться пилотажная группа будет на аэродроме Батайница под Белградом.

Военный парад в честь празднования 73-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков с участием российских летчиков пройдет 20 октября.

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