17.10.2017 (16:05)

В Центральном военно-морском музее откроется выставка, посвященная созданию первой в России Кронштадтской школы водолазов

19 октября Центральный военно-морской музей (ЦВММ) совместно с Центром подводных исследований Русского географического общества (РГО) откроет выставку «Шагающие в темноту» к 135-летию создания первой в России Кронштадтской школы водолазов, которая стала впоследствии главным центром обучения водолазов и уникальным полигоном для развития медицинской и инженерной мысли.

В экспозиции выставки будут представлены предметы и материалы, поступившие в музей из Кронштадтской водолазной школы в середине 20-х годов ХХ века: водолазные шлемы, приборы изобретателя, преподавателя и организатора Кронштадтской опытной механической и водолазной мастерской Евгения Колбасьева. Жемчужиной выставки станут фотоизображения и экспонаты, связанные с водолазными работами инспекторов и курсантов школы на затонувшем в 1897 году броненосце «Гангут».

Особое место в экспозиции занимает серия рисунков сотрудника Экспедиции подводных работ особого назначения К.И. Капитанаки, посвященная истории водолазного дела, а также коллекция водолазных ножей и фонарей отечественного и зарубежного производства конца XIX–ХХ вв. из собрания Центра подводных исследований Русского географического общества.

Также на выставке будет представлено снаряжение, технические средства, обеспечивающие водолазные работы, модели кораблей разных периодов в истории водолазного дела, относящиеся к Кронштадтской водолазной школе, Экспедиции подводных работ особого назначения, аварийно-спасательной и поисково-спасательной службе Военно-Морского Флота, поисково-спасательной службы, а также к деятельности Центра подводных исследований Русского географического общества. Медицинскому аспекту практики и теории водолазного дела посвящен отдельный раздел экспозиции.

Посетителям выставки представится редкая возможность увидеть, каким был водолаз столетие назад, узнать, как изменялся крупный и тяжелый водолазный нож с широким лезвием, являющийся, по сути, ангелом-хранителем подводника и представить себя на дне моря с фонарем начала XX века.

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