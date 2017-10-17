17.10.2017 (15:33)

Калининградский военно-морской вуз стал центром Ушаковских сборов

Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде совместно с городским комитетом по образованию провели для старшеклассников VIII Балтийские Ушаковские сборы.

Перед их началом состоялся молебен, который провели благочинный Калининградской епархии протоиерей Александр Соколов и духовник сборов протоиерей Владимир Максимов.

Сборы были посвящены памяти прославленного адмирала Ф.Ф. Ушакова, отдавшего свою жизнь служению Российскому флоту.

В мероприятии приняли участие 184 школьника, которые соревновались не только в знании истории России, но и приняли участие в спортивных соревнованиях на комбинированной полосе препятствий.

Ребята ознакомились с учебно-материальной базой вуза, проживанием и бытом курсантов. Офицеры филиала рассказали старшеклассникам об истории учебного заведения, его традициях, специальностях, которым обучаются будущие офицеры и мичманы.

16 юношей и 2 девушки, принимавших участие в сборах, изъявили желание в 2018 году поступить в филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде.

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