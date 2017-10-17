17.10.2017 (15:33)
Калининградский военно-морской вуз стал центром Ушаковских сборов
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде совместно с городским комитетом по образованию провели для старшеклассников VIII Балтийские Ушаковские сборы.
Перед их началом состоялся молебен, который провели благочинный Калининградской епархии протоиерей Александр Соколов и духовник сборов протоиерей Владимир Максимов.
Сборы были посвящены памяти прославленного адмирала Ф.Ф. Ушакова, отдавшего свою жизнь служению Российскому флоту.
В мероприятии приняли участие 184 школьника, которые соревновались не только в знании истории России, но и приняли участие в спортивных соревнованиях на комбинированной полосе препятствий.
Ребята ознакомились с учебно-материальной базой вуза, проживанием и бытом курсантов. Офицеры филиала рассказали старшеклассникам об истории учебного заведения, его традициях, специальностях, которым обучаются будущие офицеры и мичманы.
16 юношей и 2 девушки, принимавших участие в сборах, изъявили желание в 2018 году поступить в филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде.