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17.10.2017 (14:41)

Корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии сдают итоговую проверку за учебный год

На кораблях и в воинских частях Каспийской флотилии началось проведение комплекса проверок по итогам выполнения  мероприятий боевой подготовки в 2017 учебном году.

На первом этапе корабли и воинские части были проверены комиссиями управления и штаба флотилии под общим  руководством командующего флотским объединением контр-адмирала Сергея Пинчука.

В настоящее время итоговую проверку  Каспийской флотилии проводит комиссия управления Южного военного округа.

Цель проводимых мероприятий – определить готовность органов военного управления, соединений, воинских частей  флотилии к выполнению задач по предназначению  в ходе подготовки и ведения боевых действий как на морском, так и сухопутном направлениях.

В рамках проверки будет проведён анализ состояния кораблей и воинских частей, оценено знание личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов.

Командиры воинских частей  отчитаются о выполнении планов боевой подготовки и готовности военных городков к отопительному сезону.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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