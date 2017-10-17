17.10.2017 (14:30)

На Камчатке стартовал чемпионат по хоккею среди любительских команд на Кубок командующего подводными силами ТОФ

В крытом ледовом катке «Айсберг» филиала ЦСКА в г. Вилючинск (Камчатский край) стартовал восьмой чемпионат по хоккею с шайбой на Кубок командующего подводными силами Тихоокеанского Флота (ТОФ) ВМФ РФ. Бороться за кубок будут 12 любительских команд со всего Камчатского полуострова.

На открытии чемпионата присутствовали командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш, мэр Вилючинска Виталий Ланин, начальник спортивно-оздоровительного комплекса «Океан» филиала ЦСКА (Хабаровск) Александр Надибаидзе и юнармейцы ЦСКА.

«Эти соревнования давно стали ежегодными, – отметил Александр Надибаидзе. – По традиции они проходят на базе крытого ледового катка «Айсберг». Всегда мы следим за тем, чтобы он функционировал на высшем уровне. Так вышло и на этот раз. Вся техника работает, лед высшего качества. Словом, самое время для хоккея».

Завершится турнир 14 ноября.

Напомним, что в прошлом году чемпионат по хоккею с шайбой на Кубок командующего подводными силами ТОФ посетили начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков и серебряный призер Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Туяна Дашидорджиева.

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