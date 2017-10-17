17.10.2017 (14:21)

В Тамбовской области спецназ ЗВО выполнил огневую поддержку разведгрупп при десантировании

С военнослужащими соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Тамбовской области, проведены тактико-специальные занятия с десантированием разведгрупп с военного транспортно-штурмового вертолета.

Разведчики при высадке десанта парашютным способом отработали навыки огневой поддержки и прикрытия разведгрупп, действующих в тылу условного противника, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения в виду близости своих войск в первые минуты после высадки.

Совершив десантирование с транспортных вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на парашютных системах Д-10 и «Мальва», личный состав разведывательных групп приступил к выполнению специальных задач по блокированию условного противника и наведению огня артиллерии. Подразделения спецназа обеспечили успех операции по уничтожению критически важных объектов и замаскированного командного пункта условного противника.

Тактико-специальные занятия проходят на базе одного из полигонов Тамбовской области и продлятся трое суток. Всего в мероприятии боевой подготовки принимают участие более 100 военнослужащих и было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.

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