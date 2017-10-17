17.10.2017 (14:16)

На Черноморском флоте почтили память святого праведного воина - адмирала Федора Ушакова

Сегодня на Черноморском флоте (ЧФ) прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня преставления святого праведного воина - адмирала Федора Ушакова.

В штабе Черноморского флота Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта отслужил молебен.

Богослужение, в котором приняли участие члены Военного совета, начальники управлений отделов и служб, командиры и военнослужащие соединений и частей ЧФ, представители исполнительной и законодательной властей города Севастополя прошло у расположенной в здании штаба флота иконы флотоводца с частицей мощей святого.

По окончании молебна в сопровождении роты Почетного караула к подножию находящегося на территории штаба флота памятника адмиралу Федору Ушакову участниками церемонии были возложены венки и цветы.

Справочно:

Адмирал Федор Федорович Ушаков командовал Черноморским флотом в 1790-1792 г.г. Одержал победы над турецким флотом у острова Фидониси (1788), в Керченском морском сражении (1790), сражениях у мыса Тендра (1790), у мыса Калиакрия (1791)). С 1783 до 1800 года руководил Средиземноморским походом эскадры российских кораблей, в ходе которого десантом с моря под прикрытием корабельной артиллерии взял занятую французами крепость на острове Корфу (1799). Во время Итальянского похода А.В. Суворова (1799) моряки Ушакова изгнали французов из Южной Италии, взяли Геную и Рим. Скончался 2(14) октября 1817 года. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

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