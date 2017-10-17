17.10.2017 (14:10)

Специалисты МТО на Кубани за три дня специальных учений выпекли более 9 тонн хлеба

В Ставропольском крае на полигоне Молькино в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год завершилось командно-штабное учение (КШУ) с подразделениями бригады материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО), в котором приняло участие более 300 человек и было задействовано свыше 50 единиц специальной техники.

В рамках учения отрабатывались вопросы организации эвакуации поврежденного вооружения и военной техники (ВВТ) с поля боя при проведении условных боевых действий, ремонта вышедшего из строя ВВТ силами ремонтных подразделений бригады, обеспечения военной техники и транспортных средств горючим и смазочными материалами (ГСМ), а также пополнения боекомплекта в полевых условиях.

В целях проведения восстановления вооружения и военной техники в полевых условиях на полигоне была развернута подвижная авторемонтная мастерская ПАРМ-1А, возможности которой позволяют выполнять сварочные, кузнечные, токарные и слесарные работы. Также на базе ПАРМ-1А специалисты-ремонтники могут проводить замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники, вулканизацию шин, выполнять зарядку и обслуживание аккумуляторных батарей.

Кроме того, специалисты подразделений МТО выполнили задачи по помывке личного состава, обработке и дезинфекции обмундирования и постельного белья, для чего в ходе учения был развернут мобильный банно-прачечный комплекс на базе автомобиля КамАЗ-4310, а также по организации питания, выпечки хлеба в специализированных хлебопекарнях ПХБ-06.

За время учения военнослужащие подразделений МТО провели дозаправку ГСМ более 300 единиц военной техники, обслужили и отремонтировали более 30 единиц неисправных машин, эвакуированных на сборные площадки для ремонта, организовали помывку в банно-прачечных пунктах более 3 тыс. военнослужащих, провели обработку и дезинфекцию более 1,5 тонн различного обмундирования и постельного белья, выпекли 9 т хлеба. По завершении КШУ совершили марш на штатной технике в пункт постоянной дислокации с отработкой задач всестороннего обеспечения.

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