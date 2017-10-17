17.10.2017 (13:34)

Министр обороны России встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился сегодня с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме.

Как сообщил журналистам заместитель главы военного ведомства Александр Фомин, «на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, а также проблемам глобальной и региональной безопасности».

Он отметил, что Сергей Шойгу и Биньямин Нетаньяху «выразили уверенность, что проведенные на израильской земле встречи придадут дополнительный импульс развитию российско-израильского взаимодействия».

Помимо этого, Сергей Шойгу и Биньямин Нетаньяху заявили, что два государства сближает неприятие антисемитизма, других проявлений ксенофобии и межнациональной розни.

Участники встречи также отметили, что «наши страны выступают против фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, попыток героизации приспешников фашизма, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией».

Как подчеркнул Сергей Шойгу, в России приветствовали новый закон в Израиле, придавший 9 мая статус официального праздничного дня.

Министр обороны России высоко оценил экспозицию музея «Яд Вашем», являющегося, по его мнению, «грандиозным сооружением, которое позволяет оценить масштабы трагедии и страданий, выпавших на долю еврейского народа и всего человечества в годы Второй мировой войны».

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