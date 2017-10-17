17.10.2017 (13:17)

Военнослужащие мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной во Владикавказе, приступили к сдаче итоговой проверки

Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной во Владикавказе, приступили к сдаче итоговой проверки за 2017 учебный год.

В ходе итоговой проверки военнослужащим предстоит продемонстрировать свою профессиональную выучку на полигонах Тарское и Шалхи при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90, самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С». Также у них будут приняты зачеты по технической, тактико-специальной и специальной подготовке.

В течение недели комиссия проверит и оценит уровень боевой готовности соединения, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, соблюдение правопорядка, работу командного состава по обеспечению должного уровня воинской дисциплины.

Особое внимание в ходе итоговой проверки уделяется подготовке офицеров, которым предстоит продемонстрировать уровень своего профессионализма по 12 предметам обучения.



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