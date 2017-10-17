17.10.2017 (13:14)

На учении в Приморье артиллерия прикроет подразделения ВДВ, действующие в тылу условного противника

В Приморье в ходе тактического учения артиллерийские и минометные системы, стоящие на вооружении Уссурийской бригады ВДВ, будут осуществлять прикрытие десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений, действующих в тылу условного противника.

По замыслу учения важные цели и укрепленные огневые точки условного противника, обнаруженные разведывательными группами, будут уничтожаться производится огнем 122-мм гаубиц Д-30 и самоходных артиллерийских орудий «Нона» калибром 120 мм.

Поддержку десантникам в ходе оборонительного боя и контратак будут осуществлять расчеты 82-мм минометов.

В целом действия спецназа, войсковой разведки и подразделений основных сил десанта, выполняющих задачи на территории условного противника, обеспечат артиллерийские подразделения соединения ВДВ, имеющие в своем составе более 30 единиц ствольной артиллерии и минометов.

В ходе учения огонь артиллерийских батарей гаубиц Д-30 и самоходных орудий «Нона» будет корректироваться с помощью комплексов разведки, связи и управления «Стрелец».

В тактическом учении с отдельным соединением ВДВ в Приморье, проводимом с 16 по 20 октября, принимает участие около 2000 военнослужащих и задействовано более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ. Руководит учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Тактическое учение носит плановый характер и проходит во время контрольной проверки войск за 2017 год.

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