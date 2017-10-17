17.10.2017 (13:08)

Более 60 вылетов выполнили лётчики СФ для испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус» в Баренцевом море

Силы Северного флота обеспечили первый этап ходовых испытаний в Баренцевом море головного судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. В рамках испытаний лётчиками вертолётов и самолётов объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено более 60 вылетов на облёт судна для проверки его радиотехнических систем на различных режимах.

В настоящее время судно тылового обеспечения «Эльбрус» находится в Мурманске (будущий порт приписки) и готовится к выходу на очередной этап испытаний в Баренцевом море, который планируется начать в конце октября.

Справочно:

Судно тылового обеспечения «Эльбрус» прибыло для испытаний на Северном флоте в начале осени. Оно сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нём можно выполнять передачу грузов на берег и корабли.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование даёт возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

Улучшенная манёвренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъёмностью 50 тонн, буксирные лебёдки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.

Экипаж судна составляет 27 человек. Руководящий состав и персонал были подобраны в основном из служащих вспомогательных судов Северного флота.

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