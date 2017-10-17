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17.10.2017 (13:01)

Башкирия направит в войска более 5000 новобранцев

Военный комиссариат Республики Башкортостан в ходе осенней призывной кампании направит на военную службу более 5000 новобранцев. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил военный комиссар региона Игорь Харченко.

«В осенний призыв через наши призывные комиссии пройдут около 15000 человек, из них более 5000  будут отправлены в войска, – сказал военком. – При этом по 15 новобранцев отправятся для прохождения военной службы в Президентский полк и научные роты Минобороны РФ».

Все новобранцы на сборных пунктах будут обеспечиваться банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды, соответствующим роду и виду войск Вооруженных сил РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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