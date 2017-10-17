17.10.2017 (12:49)

Минометная батарея ЗВО заняла второе место на всеармейском конкурсе по полевой выучке

Минометная батарея отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, на всеармейском конкурсе по полевой выучке артиллерийских (реактивных, минометных) батарей имени маршала артиллерии В.И. Казакова, заняла второе место.

Конкурс проходил в виде тактического учения. Его участники вели стрельбы из 120-мм артиллерийских орудий 2Б16 «Нона-К» с закрытых огневых позиций по параллельным целям различного характера, выполняли задачи по освещению территории условного противника в ночное время суток специальными осветительными снарядами. Также велась стрельба полупрямой наводкой.

Всего в конкурсе приняли участие более 60 военнослужащих, было задействовано 20 единиц вооружения и военной техники, израсходовано более 100 артиллерийских боеприпасов.

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