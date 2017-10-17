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17.10.2017 (12:29)

Инженерно-саперное подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдало контрольную проверку

В рамках контрольной проверки за 2017 учебный год военнослужащие инженерно-саперного подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ)  сдали зачёты по специальности.

В ходе проверки личный состав инженерно-саперного подразделения совершил марш, после чего отработал вопросы по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств противника, ликвидации завалов, прокладыванию дорог, оборудованию и маскировке полевых фортификационных сооружений для ведения огня и укрытий для личного состава и техники, а также минированию зоны подходов к своим позициям.

Сдача итоговой проверки за  учебный год военнослужащими инженерно-саперного подразделения ОГРВ ПРРМ проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Приднестровье , Западный военный округ , Инженерные войска
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