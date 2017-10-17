17.10.2017 (12:29)

Инженерно-саперное подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдало контрольную проверку

В рамках контрольной проверки за 2017 учебный год военнослужащие инженерно-саперного подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали зачёты по специальности.

В ходе проверки личный состав инженерно-саперного подразделения совершил марш, после чего отработал вопросы по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств противника, ликвидации завалов, прокладыванию дорог, оборудованию и маскировке полевых фортификационных сооружений для ведения огня и укрытий для личного состава и техники, а также минированию зоны подходов к своим позициям.

Сдача итоговой проверки за учебный год военнослужащими инженерно-саперного подразделения ОГРВ ПРРМ проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице