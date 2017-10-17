17.10.2017 (12:14)
В Хабаровском крае летчики ВВО выполнили парную ночную дозаправку в воздухе
В Хабаровском крае летчики истребительной и бомбардировочной авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали практические навыки по дозаправке в воздухе.
К выполнению одного из самых сложных элементов летной подготовки привлекались летчики истребителей-перехватчиков Миг-31 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 авиачастей округа из Хабаровского края и Приморья.
Дозаправка выполнялась от авиационного танкера Ил-78 Воздушно-космических сил России на скорости около 500 км/час в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.
Это сложное летно-тактическое задание летчики ВВО отработали как в дневное, так и ночное время суток, в том числе парную и одиночную заправку.
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