17.10.2017 (11:47)
Специалисты военно-врачебных комиссий ВВО подготовились к массовому поступлению новобранцев на сборные пункты округа
Массовое поступление на сборные пункты Восточного военного округа (ВВО) новобранцев осенноего 2017 года призыва ожидается к концу текущего месяца. Первые отправки команд призывников стартовали 15 октября.
Перед поступлением молодежи представители медицинской службы ВВО проверили готовность сборных пунктов к проведению мероприятий призыва во всех субъектах РФ на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Кабинеты медицинских специалистов военно-врачебных комиссий оснащены современным оборудованием, позволяющим провести качественное обследование призывников.
Кроме того, проведены инструкторско-методические занятия с медицинским персоналом, который войдет в состав эшелонов с новобранцами.
В ходе осеннего призыва военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы по призыву более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.
На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой одежды нового образца, в том числе зимней, несессером с предметами личной гигиены, банковской картой для начисления денежного довольствия.