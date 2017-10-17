17.10.2017 (11:47)

Специалисты военно-врачебных комиссий ВВО подготовились к массовому поступлению новобранцев на сборные пункты округа

Массовое поступление на сборные пункты Восточного военного округа (ВВО) новобранцев осенноего 2017 года призыва ожидается к концу текущего месяца. Первые отправки команд призывников стартовали 15 октября.

Перед поступлением молодежи представители медицинской службы ВВО проверили готовность сборных пунктов к проведению мероприятий призыва во всех субъектах РФ на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Кабинеты медицинских специалистов военно-врачебных комиссий оснащены современным оборудованием, позволяющим провести качественное обследование призывников.

Кроме того, проведены инструкторско-методические занятия с медицинским персоналом, который войдет в состав эшелонов с новобранцами.

В ходе осеннего призыва военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы по призыву более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой одежды нового образца, в том числе зимней, несессером с предметами личной гигиены, банковской картой для начисления денежного довольствия.

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