17.10.2017 (11:35)
Завершена приемка большого транспортного вертолета Ми-26Т для авиасоединения ВВО в Хабаровском крае
Завершена приемка транспортного вертолета Ми-26Т для соединения армейской авиации Восточного военного округа, базирующегося в Хабаровском крае.
В ближайшее время самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет совершит перелет на аэродром постоянного базирования.
Вертолет Ми-26Т способен перевозить до 20 тонн груза, в том числе крупногабаритного на внешней подвеске или в грузовой кабине. На сегодняшний день он остается рекордсменом по грузоподъемности. Вертолет построен по одноосной схеме с восьмилопастным несущим и пятилопастным рулевым винтами, двумя двигателями мощностью 11400 л/с каждый.
Стоит отметить, что летчики соединения армейской авиации ВВО осуществляют регулярное дежурство в арктической зоне ответственности округа. Экипаж транспортного вертолета Ми-26 совершают перелеты дальностью свыше четырех тысяч километров из Хабаровска на аэродром Анадырь (Чукотский автономный округ) с несколькими посадками на островах Курильской гряды.
В арктической зоне ответственности Восточного военного округа экипаж военно-транспортного вертолета Ми-26 уже в течение нескольких месяцев выполняют задачи по доставке личного состава и грузов различного назначения на остров Врангеля и мыс Шмидта.