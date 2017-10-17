17.10.2017 (11:35)

Завершена приемка большого транспортного вертолета Ми-26Т для авиасоединения ВВО в Хабаровском крае

Завершена приемка транспортного вертолета Ми-26Т для соединения армейской авиации Восточного военного округа, базирующегося в Хабаровском крае.

В ближайшее время самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет совершит перелет на аэродром постоянного базирования.

Вертолет Ми-26Т способен перевозить до 20 тонн груза, в том числе крупногабаритного на внешней подвеске или в грузовой кабине. На сегодняшний день он остается рекордсменом по грузоподъемности. Вертолет построен по одноосной схеме с восьмилопастным несущим и пятилопастным рулевым винтами, двумя двигателями мощностью 11400 л/с каждый.

Стоит отметить, что летчики соединения армейской авиации ВВО осуществляют регулярное дежурство в арктической зоне ответственности округа. Экипаж транспортного вертолета Ми-26 совершают перелеты дальностью свыше четырех тысяч километров из Хабаровска на аэродром Анадырь (Чукотский автономный округ) с несколькими посадками на островах Курильской гряды.

В арктической зоне ответственности Восточного военного округа экипаж военно-транспортного вертолета Ми-26 уже в течение нескольких месяцев выполняют задачи по доставке личного состава и грузов различного назначения на остров Врангеля и мыс Шмидта.

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