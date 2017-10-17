17.10.2017 (11:30)

Разведчики ЮВО на занятиях в Приэльбрусье учатся преодолевать горные реки

Военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в ходе занятий в Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии учатся форсировать горные реки Северного Кавказа.

Инструкторы по горной подготовке обучают разведчиков различным способам преодоления водных препятствий с использованием специальных перил, шеста, уложенного бревна, вплавь со страховкой.

Военнослужащие учатся выбирать опору на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, строить перила, организовывать страховку и переправляться одиночно или в составе группы с полным снаряжением.

Помимо этого, разведчики ознакомятся с приемами первой медицинской помощи пострадавшим, с топографической классификацией рек.

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