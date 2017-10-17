17.10.2017 (11:00)

БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Суэцкий канал

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил выполнение задач дальнего похода в районе Аденского залива и Красного моря. Сегодня утром корабль вошёл в Суэцкий канал и начал движение в сторону Средиземного моря.

Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива с конца августа. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия ВМФ России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Российские моряки сопроводили несколько иностранных судов под флагами Барбадоса, Китая и Индии через опасные районы южной части Красного моря и Аденского залива, обеспечили наблюдение за акваторией.

За время выполнения российскими моряками поставленных задач в этом регионе сигналов о пиратских нападениях на гражданские суда не зафиксировано.

В сентябре российский корабль совершил деловой заход для пополнения запасов воды и топлива в порт Салала (Оман). Также североморцы провели несколько заправок от танкера «Кама» на ходу и во время стоянки.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота – Североморска 29 июня.

30 июля корабль принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, затем совершил переход в составе отряда кораблей ВМФ по Балтийскому морю.

12 августа корабль вошёл в Средиземное море, а 25 августа - в Красное море через Суэцкий канал.

За время дальнего похода российский корабль прошел более 15000 морских миль.

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