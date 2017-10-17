17.10.2017 (10:49)

В Армении проводятся мероприятия по вакцинации и предотвращению заболеваний среди военнослужащих ЮВО

На российской военной базе в Армении специалистами медицинской службы началась сезонная вакцинация военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), гражданского персонала и членов их семей.

В течение двух недель более 2 тыс. военнослужащих соединения пройдут плановую сезонную вакцинацию в рамках углубленного медицинского обследования.

Мероприятия проводятся специалистами филиала клинического госпиталя ЮВО в Гюмри в преддверии начала нового учебного года в целях предотвращения инфекционных заболеваний.

Ежедневно в воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов проводится мониторинг состояния здоровья военнослужащих с целью предотвращения эпидемии и быстрого выявления больных.

В казарменных помещениях, учебных классах и общественных заведениях военного назначения регулярно проводятся мероприятия по дезинфекции с использованием современных воздушных рециркуляторов.

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