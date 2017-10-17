17.10.2017 (10:42)
Зенитчики российской военной базы в Армении начали подготовку к учению с боевыми пусками из ЗРК С-300В на полигоне «Капустин Яр»
Зенитчики российской военной базы в Армении на полигоне Капустин Яр в Астраханской области начали подготовку к боевым пускам из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300В.
В преддверии полевых занятий боевые расчеты выполнили нормативы по развертыванию ЗРК на огневых позициях и приведению их в готовность к применению.
В течение недели военнослужащие сдадут практические и теоретические зачеты по специальной, технической подготовке для получения допуска к проведению дивизионного тактического учения с боевыми пусками.
В ходе учения боевым расчетам С-300В предстоит поразить мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, наносящие удары на больших и малых дальностях и высотах.
Всего на учебные мероприятия привлечены более 150 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники.