17.10.2017 (10:42)

Зенитчики российской военной базы в Армении начали подготовку к учению с боевыми пусками из ЗРК С-300В на полигоне «Капустин Яр»

Зенитчики российской военной базы в Армении на полигоне Капустин Яр в Астраханской области начали подготовку к боевым пускам из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300В.

В преддверии полевых занятий боевые расчеты выполнили нормативы по развертыванию ЗРК на огневых позициях и приведению их в готовность к применению.

В течение недели военнослужащие сдадут практические и теоретические зачеты по специальной, технической подготовке для получения допуска к проведению дивизионного тактического учения с боевыми пусками.

В ходе учения боевым расчетам С-300В предстоит поразить мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, наносящие удары на больших и малых дальностях и высотах.

Всего на учебные мероприятия привлечены более 150 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники.

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