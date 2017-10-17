17.10.2017 (10:36)

Военные саперы ЗВО приступили к сплошной очистке полигона Погоново в Воронежской области от неразорвавшихся боеприпасов

Инженерно-саперное подразделение общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Воронежской области, приступило к сплошной очистке полигона Погоново от неразорвавшихся авиационных средств поражения и боеприпасов штатного вооружения артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений ЗВО.

«Работы по очистке от неразорвавшихся боеприпасов проходят в плановом режиме после завершения летнего периода обучения. Военным саперам предстоит очистить и проверить свыше 300 гектар полигона. Работы будут ведутся с помощью современных миноискателей с индукционной системой обозначения металлов в грунте на глубине до 120 сантиметров, а также с использованием специального защитного комплекта сапера ОВР-3», – заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Также после проверки и утилизации взрывоопасных предметов (ВОП) будет проведена установка новых мишенных полей и ремонт подъемных механизмов на огневых директрисах.

При обнаружении боеприпасов военные инженеры проведут сбор и транспортировку переносимых боеприпасов на специальную площадку для закладки малых зарядов и подрыва. При работе с непереносимыми боеприпасами они будут уничтожаться на месте сверхмалыми зарядами с использованием электрических дистанционных взрывателей. Такой метод также применим при подрыве разбросанных остатков неразорвавшихся боеприпасов и взрывателей. Таким образом, все заряды собираются в единую сеть подрыва «паутина» и подрываются на небольшой площади полигона.

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