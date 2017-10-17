17.10.2017 (10:14)

Первые команды новобранцев из Крыма и республик Северного Кавказа отправлены в войска в рамках осеннего призыва 2017 года

Сегодня со сборных пунктов военных комиссариатов, расположенных на территории Южного военного округа (ЮВО), отправлены первые команды новобранцев из Крыма, Северной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкесии.

Всего осенью-зимой текущего года из субъектов РФ на территории Южного военного округа (ЮВО) на военную службу будет призвано более 22 тыс. человек. В Вооруженные Силы РФ направят более 20 тыс. новобранцев, из них более 13 тыс. поступят в соединения и воинские части ЮВО.

Новобранцы будут доставляться к местам службы автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил и гражданской авиации. На всем протяжении пути команды призывников будут сопровождать представители воинских частей и медицинские работники.

На сегодняшний день все соединения и воинские части ЮВО готовы к приему новобранцев. Военнослужащие подразделений, которым предстоит обучать молодых военнослужащих, прошли специальные сборы.

До конца октября к местам прохождения службы спланировано к отправке более 3,5 тыс. новобранцев, из них более 2,3 тыс. человек – в ЮВО. Наиболее массовые отправки призывников спланированы на ноябрь и декабрь.

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