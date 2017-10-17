17.10.2017 (09:15)

В Уссурийске спецназ отдельного соединения ВДВ проводит разведку сил и средств условного противника

В ходе тактического учения с Уссурийским соединением ВДВ подразделения специальной разведки бригады провели высадку на удалении до 30 км от районов развертывания объектов условного противника и приступили к поиску объектов и их доразведке.

В ходе выполнения разведывательных и специальных учебно-боевых задач подразделения разведки будут широко применять стоящие на вооружение станции радиолокационной разведки СБР-5м, оптико-электронной разведки ЛПР-3, а также БЛА типа «Элерон» и «Застава». Мобильность групп спецназа будет обеспечиваться за счет использования мотовездеходов и специальных транспортных средств.

Задача спецназа - провести разведку объектов условного противника, установить их точные координаты, вскрыть систему охраны и обороны, установить районы сосредоточения резервов условного противника и вероятный характер их действий для нанесения по ним ударов поддерживающей авиации и высокоточным оружием.

Вывод разведывательных групп специального назначения ВДВ в район действий условного противника осуществлялся самолетами военно-транспортной авиации. Десантирование проводилось в ночное время с применением парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» позволивших произвести группам приземление в заданной точке.

Для качественного выполнения задач разведки в тылу условного противника Уссурийское соединение из состава разведывательных подразделений кроме разведывательных групп планирует задействовать около 15 единиц специальных транспортных средств и более 20 боевых машин на гусеничной базе.

В масштабном мероприятии боевой подготовки проводимом в период с 16 по 20 октября 2017 года участвует около 2000 военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ.

Руководит тактическим учением заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

В ходе учения, соединение ВДВ, дислоцированное в Уссурийске впервые за время своего существования, реализует недавно приобретенную возможность десантировать боевую технику и личный состав вслед за боевыми машинами парашютным способом из самолетов ВТА Ил-76.

Тактические учения ВДВ, проводимые в Приморском крае носят плановый характер и проходят во время проведения контрольной проверки войск за 2017 год.

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