17.10.2017 (08:30)

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели совместное учение «PASSEX»

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев», большого морского танкера «Борис Бутома» покинул порт Муара (Бруней). После завершения визита проведено совместное учение «PASSEX», в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.

В ходе пятидневного визита командование отряда кораблей ТОФ встретилось с представителями высшего военно-политического руководства Брунея, дипломатического корпуса иностранных государств.

Военнослужащие Тихоокеанского флота посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями столицы Брунея города Бандар-Сери-Бегаван, а также провели с брунейскими моряками товарищеский матч по футболу.

15 октября российские корабли были открыты для посещения военнослужащими ВМС Брунея, жителями и гостями города Муара. В течение дня корабли посетили более двух тысяч человек.

С целью обмена опытом состоялось совместное учение группы противодиверсионной подготовки ОБК ТОФ с военнослужащими подразделения специального назначения Вооруженных Сил Брунея.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего плавания 2 октября.

Поход проходит в соответствие с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится около четырех месяцев. Корабли ТОФ совершит девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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