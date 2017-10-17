17.10.2017 (08:01)

Более тысячи морских пехотинцев ТОФ отработали на Камчатке высадку морского десанта на необорудованное побережье

На полуострове Камчатка по планам итоговой проверки за летний период обучения подразделения береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе двустороннего бригадного тактического учения осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье.

В рамках учения двух соединений морской пехоты Тихоокеанского флота, подразделения отработали практические действия в различных условиях обстановки, а также использовали на практике новые тактические приёмы ведения боя. Камчатское соединение решало задачи по организации обороны побережья, в то время как морские пехотинцы из Приморья отрабатывали ведение наступательных действий.

Расчёты самоходных артиллерийских установок и самоходных реактивных систем залпового огня «Град» на различных этапах учения выполнили боевую стрельбу по береговым и морским мишеням.

Большие десантные корабли Тихоокеанского флота «Пересвет» и «Ослябя» и десантная катерная группа обеспечили высадку морского десанта на необорудованное побережье в условиях активного противодействия условного противника, причем боевая техника высаживалась как наплав, так и непосредственно на берег. Для поддержки сил высадки и подавления береговых укрепленных позиций были привлечены вертолёты Ка-27 и Ми-8 морской авиации ТОФ с морскими пехотинцами на борту.

При отработке задач морские пехотинцы учились действовать на новом для себя полигоне с максимальным учетом преимуществ рельефа местности. Задачи, поставленные на учение, выполнены в полном объёме.

Всего к участию в высадке было привлечено более 1000 военнослужащих и более 300 единиц боевой техники, а также суда обеспечения Тихоокеанского флота.

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