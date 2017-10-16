16.10.2017 (19:17)

В инженерной бригаде ЦВО в Башкортостане прошел республиканский День призывника

В инженерной бригаде Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Башкортостане, прошел республиканский День призывника. В нём приняли участие школьники из Уфы, а также Чишминского и Уфимского районов.

Юношам показали современную военную технику, стрелковое оружие, экипировку военнослужащих. Они также посетили кинологический питомник, где собак обучают распознавать взрывчатые вещества. На территории воинской части работал агитационный пункт, где заинтересовавшихся молодых людей консультировали по вопросам призыва в Вооруженные Силы.

Завершилось мероприятие напутственными словами представителей военного комиссариата и торжественным вручением новобранцам повесток.

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