16.10.2017 (21:16)

16 октября 1943 года в СССР было создано первое Нахимовское военно-морское училище

16 октября 1943 года приказом Народного комиссара Военно-Морского Флота Н.Г. Кузнецова в Тбилиси было создано первое Нахимовское военно-морское училище в СССР.

Нахимовские военно-морские училища, как средние учебные заведения закрытого типа, были образованы в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКПБ от 21 августа 1943 года и были предназначены для подготовки юношей к обучению в военных морских вузах и последующей службе в Военно-Морском Флоте в качестве офицеров.

Из его стен вышло множество замечательных людей, неразрывно связавших свою дальнейшую жизнь с Военно-Морским Флотом - Герои Советского Союза капитан 1 ранга Филипьев Юрий Петрович и капитан 1 ранга Соколов Валентин Евгеньевич. Адмиралы и генералы Горожин Евгений Павлович, Касаткин Владимир Петрович, Петров Станислав Павлович, Пивнев Юрий Степанович, Чиковани Владимир Окропирович. Лауреаты Ленинской и государственных премий, доктора наук, профессора – Авринский Алексей Владимирович, Доронин Владимир Иванович, Карпов Эдуард Гаврилович, Кучумов Николай Александрович, Мелешин Владимир Александрович, Миляев Александр Сергеевич, Порывко Олег Васильевич, Харазов Виктор Григорьевич, Шишкин Игорь Фёдорович, а также командиры соединений, командиры надводных кораблей и подводных лодок.



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